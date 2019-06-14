В Тюмени задержится прохладная погода

Максимальная температура воздуха на этих выходных в Тюмени составит +16°C.

Сегодня, 14 июня, по прогнозам синоптиков, в городе преимущественно пасмурно, осадков не ожидается, дневная температура составит +10°C...+12°C. Вечером +9°C, в темное время суток +5°C.

В субботу, 15 июня, днем вновь до +12°C, преимущественно пасмурно, вероятен небольшой дождь.

В воскресенье, 16 июня, чуть теплее: днем до +16°C, облачно, во второй половине пройдут небольшие дожди.