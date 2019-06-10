В Тюмени потеплело, но ненадолго

09:15 10 июня 2019
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В первой половине недели в Тюмени установится теплая погода, после этого тюменцев ждет похолодание до +10ºC.

Сегодня, 10 июня,  в городе до +26ºC. До вечера в Тюмени ясно и без осадков, в конце рабочего дня синоптики прогнозируют дождь с грозой. Во вторник, 11 июня, погода будет аналогичной: до +26ºC и осадки с грозой. В среду, 12 июня, максимальная дневная температура +23ºC, вероятен небольшой дождь.

В четверг, 13 июня, в Тюмени утром +14ºC...+16ºC, к вечеру +9ºC. В течение дня дождь. В пятницу, 14 июня, пасмурно и до +10ºC, в субботу, 15 июня, в городе установится такая же погода, пройдут дожди. В воскресенье, 16 июня, вновь до +11ºC, но уже без осадков.

Теги: погода
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