В Тюмени потеплело, но ненадолго

В первой половине недели в Тюмени установится теплая погода, после этого тюменцев ждет похолодание до +10ºC.

Сегодня, 10 июня, в городе до +26ºC. До вечера в Тюмени ясно и без осадков, в конце рабочего дня синоптики прогнозируют дождь с грозой. Во вторник, 11 июня, погода будет аналогичной: до +26ºC и осадки с грозой. В среду, 12 июня, максимальная дневная температура +23ºC, вероятен небольшой дождь.

В четверг, 13 июня, в Тюмени утром +14ºC...+16ºC, к вечеру +9ºC. В течение дня дождь. В пятницу, 14 июня, пасмурно и до +10ºC, в субботу, 15 июня, в городе установится такая же погода, пройдут дожди. В воскресенье, 16 июня, вновь до +11ºC, но уже без осадков.