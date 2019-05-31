Тюменцев ждут пасмурные выходные

11:20 31 мая 2019
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Фото: pixabay.com

Дождливые выходные в Тюмени прогнозируют синоптики. Приготовить зонтики тюменцам стоит уже сегодня.

Во второй половине дня в пятницу в городе пройдет сильный дождь с грозой. Температура воздуха составит +22ºC...+26ºC.

В субботу, 1 июня, в Тюмени пасмурно, днем +17ºC...+19ºC, во второй половине дня вероятен небольшой дождь.

В воскресенье, 2 июня, на город обрушатся обильные осадки. В течение дня дождь и сильный дождь с грозой, максимальная дневная температура +19ºC.

Теги: погода
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