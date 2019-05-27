В Тюмень пришло тепло

Теплая погода установится в последнюю весеннюю и первую летнюю недели в Тюмени.
Сегодня, 27 мая, в городе, по прогнозу синоптиков, днем до +24ºC, переменная облачность и без осадков.
Во вторник, 28 мая, максимальная температура воздуха +26ºC, малооблачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.
В среду, 29 мая, в течение дня в Тюмени также вероятны небольшие осадки, однако будет чуть холоднее — +18ºC...+22ºC. В четверг, 30 мая, температура воздуха аналогичная, но осадки уже не предвидятся.
В пятницу, 31 мая, будет дождливо — осадки с грозами обещают на весь день, максимальная температура воздуха +26ºC.
В субботу, 1 июня, в Тюмени ясно и +21ºC, в воскресенье, 2 июня, до +22ºC и обильные осадки в течение дня, вероятны грозы.
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