В Тюмень пришло тепло

Теплая погода установится в последнюю весеннюю и первую летнюю недели в Тюмени.

Сегодня, 27 мая, в городе, по прогнозу синоптиков, днем до +24ºC, переменная облачность и без осадков.

Во вторник, 28 мая, максимальная температура воздуха +26ºC, малооблачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

В среду, 29 мая, в течение дня в Тюмени также вероятны небольшие осадки, однако будет чуть холоднее — +18ºC...+22ºC. В четверг, 30 мая, температура воздуха аналогичная, но осадки уже не предвидятся.

В пятницу, 31 мая, будет дождливо — осадки с грозами обещают на весь день, максимальная температура воздуха +26ºC.

В субботу, 1 июня, в Тюмени ясно и +21ºC, в воскресенье, 2 июня, до +22ºC и обильные осадки в течение дня, вероятны грозы.