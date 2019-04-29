Потепление в Тюмень придет в майские праздники

Начало недели в Тюмени, по прогнозам синоптиков, будет снежным, зато во второй ее половине в городе установится довольно теплая погода.

Сегодня, 29 апреля, в течение дня вероятны осадки в виде снега, температура днем до –5ºC. Во вторник, 30 апреля, пасмурно и практически без осадков, днем –3ºC... –1ºC.

К праздничным выходным в городе станет чуть теплее. 1 мая, в среду, максимальная температура днем +4ºC, осадков не предвидится. В четверг, 2 мая, преимущественно ясно, днем до +10ºC. В пятницу, 3 мая, максимальная температура воздуха в Тюмени +15ºC, ясно и без осадков.

Суббота, 4 мая, обещает выдаться дождливым. Температура воздуха днем +8ºC... +10ºC. Воскресенье, 5 мая, будет самым теплым днем на неделе. Максимальная температура воздуха в дневное время +16ºC... +18ºC, правда, не обойдется без осадков: в городе будет пасмурно, вероятны небольшие дожди.