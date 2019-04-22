В Тюмени неделя начнется с тепла

Первая половина недели для тюменцев станет теплой, однако не исключено, что дождливой. Во второй половине недели, по прогнозу синоптиков, в городе похолодает, но минусовых температур в дневное время уже не предвидится.

Сегодня, 22 апреля, в Тюмени максимальная температура днем +10ºC, вероятен небольшой дождь, к вечеру пасмурно и до +7ºC. Во вторник, 23 апреля, выдастся самая теплая погода на неделе — максимальная температура воздуха +14ºC, к вечеру возможны осадки.

В среду, 24 апреля, в течение дня пасмурно и небольшие осадки, днем максимум до +10ºC. Четверг, 25 апреля, будет дождливо, в течение дня пасмурно и до +8ºC.

В пятницу, 26 апреля, утром в городе при –1ºC возможен снег, днем +2ºC и небольшой дождь.

В выходные в Тюмени по большей части пасмурно и облачно, днем до +7ºC, не исключены осадки в виде дождя.