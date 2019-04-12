На выходных в Тюмени похолодает

Теплая пятница в областном центре сменится прохладными выходными.
Сегодня, 12 апреля, в городе днем, по прогнозу синоптиков, до +19°C, ясно и без осадков.
В субботу, 13 апреля, в течение дня максимальная температура воздуха +9°C, облачно и временами пасмурно, вечером до +3°C. В воскресенье, 14 апреля, днем ясно и всего +2°C. В темное время суток температура опустится до –5°C. Осадков не предвидится.
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