На выходных в Тюмени похолодает

Теплая пятница в областном центре сменится прохладными выходными.

Сегодня, 12 апреля, в городе днем, по прогнозу синоптиков, до +19°C, ясно и без осадков.

В субботу, 13 апреля, в течение дня максимальная температура воздуха +9°C, облачно и временами пасмурно, вечером до +3°C. В воскресенье, 14 апреля, днем ясно и всего +2°C. В темное время суток температура опустится до –5°C. Осадков не предвидится.