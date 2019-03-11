В Тюмень ненадолго придет плюсовая температура

На первую половину недели синоптики обещают жителям Тюмени теплую погоду, к выходным в городе вновь установится минус.

Сегодня, 11 марта, в течение дня максимальная температура воздуха составит +3°C, вечером возможен небольшой дождь. Во вторник, 12 марта, и в среду, 13 марта, до +4°C, вероятны осадки.

В четверг, 14 марта, в течение дня преимущественно –1°C, синоптики, предупреждают о сильном снегопаде, который продолжится и в пятницу, 15 марта. В последний рабочий день температура воздуха в Тюмени –8°C...–1°C.

На выходных в городе ожидается ясная и солнечная, но вместе с тем прохладная погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах –4°C...–11°C.