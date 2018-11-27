В Тюменскую область придут сильный снегопад и ветер

По прогнозу синоптиков, в четверг, 29 ноября, на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Вероятны сильный снег и ветер до 18 м/с.

Особое внимание на это ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует обратить водителям, планирующим загородные поездки. В соседних регионах также прогнозируются опасные условия на трассах: на востоке Свердловской области и в Курганской области возможен сильный снег, в Ханты-Мансийском автономном округе сильный снег и метель.

"На всей протяженности федеральных трасс, подведомственных "Уралуправтодору", работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Вся информация в режиме реального времени поступает диспетчеру, который видит, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки противогололедными материалами или расчистки снега", — отметили в ФКУ "Уралуправтодор".

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).