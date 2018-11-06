FUJIFILM представил новую камеру моментальной печати Instax SQ6

Фото - FUJIFILM

Новая линейка квадратных камер Instax SQ6 в трех цветовых решениях, с режимом селфи, двойной экспозицией и дополнительными цветофильтрами.

Компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax SQ6. Культовый дизайн, квадратный формат фотокарточек и несколько режимов съемки – самые необходимые инструменты для творчества в одной камере.

Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Именно он определит яркость пространства и настроит оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки. Даже в темной комнате снимки будут получатся яркими и четкими. Любители селфи – есть режим и для вас! "Selfie mode" настроит устройство на оптимальный фокус и яркость, а небольшое зеркальце рядом с объективом поможет убедиться, что все поместились в кадре. Делаете групповой снимок на память? Не проблема, установите таймер, а все остальное Instax SQ6 сделает сам. Режим "двойной экспозиции" совместит два снимка в один, "макросъемка" способна делать фотографии на расстоянии 30см, а "пейзажный" режим поможет сделать снимок на больших расстояниях.

Приятным дополнением к новой камере станут цветофильтры, которые придадут снимку определенное настроение. Внешний вид миниаютрной SQ6 несомненно порадует поклонников Instax – компактное и стильное устройство выходит в свет в трех цветовых решениях: жемчужно-белый, румяно-золотой и графитово-серый.

Вместе с новинкой на рынок выходит и новая пленка квадратного формата Instax SQUARE film BLACK – долгожданная черная рамка, которая подчеркнет яркость и контрастность снимка.

С выходом Instax SQ10 и мобильного принтера Instax Share SP-3 квадратный формат снимков быстро стал любимчиком пользователей – он расширяет творческие границы и поместит в кадре не только главный объект, но и композицию вокруг него. Новинка Instax SQ6 определенно станет незаменимым компаньоном самых громких вечеринок, творческих прогулок и ярких воспоминаний. Именно он поймает главные моменты и напечатает их практически моментально.

Моментальная печать находится на пике модных трендов. Instax – это не только самый легкий и быстрый способ получить печатную фотографию, но и необычный аксессуар и высокое качество пленочной фотографии. Instax SQ6 к семейству камер MINI 9, MINI 70, MINI 90, WIDE 300, SQ10 и мобильным принтерам Instax Share SP-2 и SP-3.

Основные технические характеристики:

Камера Instax SQ6 Пленка Fujifilm Instant Film “instax SQUARE Film Размер фотоснимка 62 mm × 62 mm Объектив 2 компонента, 2 элемента, f = 65.75 mm, 1:12.6 Видоискатель Реальное изображение 0.4 x с целевой точкой Скорость затвора 1.6 сек. - 1/400 сек. Контроль экспозиции Автоматический, диапазон блокировки (ISO 800): LV 5 - LV 15,5. Компенсация экспозиции: ± 2/3 EV Выход фотокарточки Автоматический Время проявления фотоснимка 90 сек. (зависит от температуры помещения) Вспышка В режиме макросъемки: встроенная автоматическая электронная вспышка В других режимах: всегда мигает Время зарядки: 0,2 сек - 7 сек (при использовании новой батареи), индикатор зарядки вспышки, диапазон эффективной вспышки: 0,3 м - 2,7 м / 1 фут - 8,9 фута. Таймер Электронное управление, прибл. 10-секундная задержка, может быть остановлена в середине LED дисплей Режимы съемки (Авто, Селфи, Макро, Пейзаж, Двойная экспозиция), Регулировка яркости, Вспышка, Таймер Источник питания Две литиевые батареи CR2 / DL CR2. Емкость: около 30 картриджей instax SQUARE film Размеры и вес 118,7 мм x 128,1 мм x 58,1 мм / 4,7 дюйма × 5,0 дюйма × 2,3 дюйма (без выступов) / 393 г / 13,9 унции. (без аккумулятора, ремешка и пленки)

Больше информации - на официальном сайте Instax.