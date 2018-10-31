Вниманию водителей: в Тюменской области ожидается сильный снегопад

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером, 31 октября, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе пройдет сильный снегопад.

Как сообщили в ФКУ "Уралуправтодор", дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.

Вместе с тем водителям советуют воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте — без сезонных шин. Также автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не создавать препятствий для работающей спецтехники.

Если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).