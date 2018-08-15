Тюмень за день: 15 августа

Фото Светланы Бречко

Школа перспективных исследований станет "точкой сборки" симпозиума NEMOSKVA

В августе–сентябре 2018 года по 12 городам Транссибирской магистрали от Нижнего Новгорода до Владивостока пройдет Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, посвященный исследованию современной культурной ситуации в регионах. В каждом городе пройдут дискуссии, интервью, портфолио-ревю, передвижная выставка.

Тюменца наградили за спасение тонущего ребенка

Житель Тюмени Денис Осипов был награжден медалью МЧС России "За спасение погибавших на водах" за мужество, проявленное при спасении человеческой жизни.

Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" усилит профессиональные компетенции регионального бизнес-сообщества

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук пригласил предпринимателей и всех жителей участвовать в конкурсе "Тюменская марка-2018". Он отметил, что эта площадка откроет для участников новые полезные знакомства и усилит профессиональные компетенции тюменского бизнес-сообщества.

Тюменцам напоминают, почему отключений электричества стало больше

В Тюмени за время подготовки к осенне-зимнему периоду ПАО "СУЭНКО" провело капитальный ремонт 34 км линий электропередачи и 397 трансформаторных и распределительных подстанций. С нынешней подготовкой к зиме связано увеличение случаев плановых отключений электроэнергии в городе на время ремонтных работ и диагностики оборудования, поэтому энергетики решили напомнить, куда обращаться, если у вас нет электричества.

С начала года на федеральных трассах Тюменской области погибли 57 человек

По сведениям ГИБДД по Тюменской области, с начала 2018 года на федеральных автодорогах региона было зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли 57 человек, 295 были ранены. Так, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе погибли 11 человек, в Уватском — 10 человек.