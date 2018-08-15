Тюменцам напоминают, почему отключений электричества стало больше

В Тюмени за время подготовки к осенне-зимнему периоду ПАО "СУЭНКО" провело капитальный ремонт 34 км линий электропередачи и 397 трансформаторных и распределительных подстанций. С нынешней подготовкой к зиме связано увеличение случаев плановых отключений электроэнергии в городе на время ремонтных работ и диагностики оборудования, поэтому энергетики решили напомнить, куда обращаться, если у вас нет электричества.

Во время отключений диспетчер не всегда может ответить на звонок. В первую очередь диспетчера отслеживают заявки и координируют действия оперативно-выездных бригад. От точности координирования зависит жизнь, безопасность сотрудников на энергообъектах и скорость включения электричества.

Заранее узнать о времени отключения электричества можно, оформив подписку на suenco.ru. Также время отключения и планируемого включения публикуется на сайте СУЭНКО в разделе "Плановые отключения". В апреле 2018 года компания дополнительно запустила онлайн-сервис "Сообщить о проблеме", где потребители могут напрямую оповестить дежурного диспетчера об отсутствии электроснабжения по определенному адресу.

В СУЭНКО отмечают, все работы направлены на повышение надежности электроснабжения в период зимнего максимума нагрузок на оборудование. Поэтому плановые отключения проводятся во всех районах города. При этом, если есть техническая возможность, энергетики запитывают потребителей по резервной схеме. Летом тюменцы уезжают из города, что позволяет отключать электричество как можно меньшему количеству горожан, а запланированные ремонты не влияют на отопление социальных объектов: котельных, больниц, детских садов.

Компания просит жителей с понимаем отнестись к работам, от которых зависит постоянная подача электроэнергии в холодное время года.