Школа перспективных исследований станет "точкой сборки" симпозиума NEMOSKVA

В августе–сентябре 2018 года по 12 городам Транссибирской магистрали от Нижнего Новгорода до Владивостока пройдет Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, посвященный исследованию современной культурной ситуации в регионах. В каждом городе пройдут дискуссии, интервью, портфолио-ревю, передвижная выставка.

Среди экспертов проекта – более 60 российских и зарубежных деятелей и исследователей современного искусства.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, 20 августа форум NEMOSKVA сделает остановку в Тюмени в Школе перспективных исследований ТюмГУ, где состоится интеллектуальная "точка сборки" всего проекта. Участники и эксперты подведут итоги первого этапа путешествия в традиционном для Школы формате проектно-аналитической сессии. Вместе с профессорами Школы они узнают, что значит быть современным и жить настоящим, о глобальности мышления культурных проектов и многом другом.

Пленарные лекции и заседание открыты для публики и будут сопровождаться синхронным переводом на русский и английский языки. Предварительная регистрация не требуется. С программой можно ознакомиться на сайте ТюмГУ.