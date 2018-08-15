С начала года на федеральных трассах Тюменской области погибли 57 человек

По сведениям ГИБДД по Тюменской области, с начала 2018 года на федеральных автодорогах региона было зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли 57 человек, 295 были ранены. Так, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе погибли 11 человек, в Уватском — 10 человек.

По-прежнему основными причинами трагических происшествий на дорогах являются выезд на встречную полосу — 27 погибших, а также превышение установленной скорости движения — 10 погибших. Выезд на встречную полосу зачастую происходит из-за усталости уснувших за рулем водителей, пытающихся проехать большие перегоны без отдыха.

"В преддверии начала нового учебного года трафик на трассах увеличивается за счет жителей северных округов, возвращающихся домой после летних отпусков. Как правило, в этот период повышается аварийность, — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. — ГИБДД предпримет дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах региона, обеспечив контроль нарядами ДПС на каждом территориальном участке".