На улице Монтажников временно ограничат движение

В областном центре несколько раз ограничат движение транспорта на улице Монтажников на примыкании к улице Широтной при движении от улицы Федюнинского. Ограничение будет действовать:

— с 22 часов 10 августа до 06 часов 11 августа;

— с 22 часов 11 августа до 06 часов 12 августа;

— с 22 часов 12 августа до 06 часов 13 августа;

— с 22 часов 24 августа до 06 часов 27 августа.

На этом участке пройдут работы по реконструкции тепломагистрали.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Для путей объезда предлагается использовать улицу Янтарную, улицу Народную, улицу Широтную, улицу Суходольскую.