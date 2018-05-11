На улице Рижской в Тюмени временно ограничат движение транспорта

С 11 по 26 мая на улице Рижской на участке от пересечения с улицей Мельникайте до здания №98 на улице Мельникайте будет ограничено движение транспорта. В этом месте пройдут работы по устройству ливневой канализации.
Как отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры, для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и автомобилей работающих или проживающих в этом районе горожан проезд будет разрешен.
Пути объезда: ул. Мельникайте, ул. Котовского, ул. Киевская.
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