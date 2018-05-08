В Тюмени до середины августа перекроют участок улицы Осипенко

15:23 08 мая 2018
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В областном центре с 10 мая по 15 августа вводятся ограничения для транспорта на автомобильной дороге по улице Осипенко — на участке от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Первомайской. Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры, участок будет перекрыт в связи с капитальным ремонтом.

Пути объезда: улица 25 Октября, улица Свердлова, улица Комсомольская. 

Теги: дорожное движение , капремонт , объезд
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