В Тюмени до середины августа перекроют участок улицы Осипенко

В областном центре с 10 мая по 15 августа вводятся ограничения для транспорта на автомобильной дороге по улице Осипенко — на участке от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Первомайской. Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры, участок будет перекрыт в связи с капитальным ремонтом.
Пути объезда: улица 25 Октября, улица Свердлова, улица Комсомольская.
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