На тюменца, установившего камеру в общей душевой, завели уголовное дело

В Тюмени уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни возбуждено в отношении 33-летнего местного жителя.

Инцидент произошел в жилом доме, где в одной секции из четырех квартир была общая душевая. Там мужчина тайно установил камеру видеонаблюдения и стал подглядывать за своими соседями. Вскоре камеру обнаружила проживавшая там девушка. Теперь мужчине придется ответить перед законом. Максимальная санкция предъявляемой ему статьи (ч.1 ст.137 УК РФ) предусматривает до двух лет лишения свободы.

"В соответствии со статьей 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Стоит отметить, что к сведениям о частной жизни относятся не только фотографии и видеозаписи интимного содержания, но и биографические данные и факты, место фактического проживания и регистрации, сведения о состоянии здоровья, сведения, характеризующие семейную жизнь, хобби, привычки, политические и религиозные взгляды, сексуальная ориентация и пристрастия и прочее", — отмечают в СУ СКР по Тюменской области.