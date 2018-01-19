В Тюмень придут 30-градусные морозы

По прогнозу виртуальных синоптиков, предстоящие выходные будут снежными, а к началу новой недели в Тюмени резко похолодает до минус 30 градусов.

Сегодня, 19 января, днем ожидается минус 16 градусов, небольшой снег. При температуре минус 14-16 градусов пройдет субботний день, также обещают снег.

Температура стремительно начнет падать в воскресенье. Днем столбики термометров покажут около 23 градусов ниже нуля, а к вечеру – уже минус 30. Понедельник будет ясным и морозным – до минус 33 градусов. Такая погода, с незначительным изменением температуры, сохранится в первой половине следующей недели.