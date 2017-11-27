Потепление и снег придут в Тюмени в воскресенье

В течение недели, согласно прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидается стабильная погода, практически без осадков. Лишь в воскресенье столбик термометра резко поднимется вверх и пройдет сильный снег.

Сегодня днем температура воздуха составит 7 градусов ниже нуля, ночью – до минус 11. Во вторник в светлое время суток ожидается около 5 градусов мороза, в среду – минус 6. В четверг погода существенно не изменится.

В первый день зимы, 1 декабря, в Тюмени пройдет небольшой снег. Днем термометр покажет 7 градусов ниже нуля, ночью – минус 9. Такая же температура ожидается в субботу, но без осадков.

В воскресенье, 3 декабря, синоптики обещают потепление до минус 1 градуса в течение дня и сильный снег.