Тюмень за день: 21 ноября

Тюменских школьников подключат к созданию умных домов и парковок

В ТИУ началась регистрация на конкурс Hackathon Kids. Он пройдет в рамках Всероссийского марафона разработчиков систем Smart City&IoT Хакатон 1–3 декабря.

Кормушки для Гилёвской рощи расписали начинающие дизайнеры

В Тюмени десять новых кормушек установили вчера в Гилёвской роще. Их оформили участницы регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Проекты по приобщению к чтению незрячих представят в Тюмени

Заключительная часть регионального фестиваля "Книга в радость" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 30 ноября.

На участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта

В Тюмени транспорту будет запрещено останавливаться вдоль проезжей части на отрезке улицы Максима Горького — от улицы Республики до улицы 50 лет Октября. Ограничение начнет действовать с 15 декабря.

"Афиша Тюмень" проводит фотобатл для конкурсанток "Мисс Тюмень-2017"

Фотобатл для участниц конкурса "Мисс Тюмень 2017" проводит сообщество в контакте "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с организаторами конкурса красоты.