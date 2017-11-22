Тюмень за день: 21 ноября

Тюменских школьников подключат к созданию умных домов и парковок
В ТИУ началась регистрация на конкурс Hackathon Kids. Он пройдет в рамках Всероссийского марафона разработчиков систем Smart City&IoT Хакатон 1–3 декабря.
Кормушки для Гилёвской рощи расписали начинающие дизайнеры
В Тюмени десять новых кормушек установили вчера в Гилёвской роще. Их оформили участницы регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
Проекты по приобщению к чтению незрячих представят в Тюмени
Заключительная часть регионального фестиваля "Книга в радость" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 30 ноября.
На участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта
В Тюмени транспорту будет запрещено останавливаться вдоль проезжей части на отрезке улицы Максима Горького — от улицы Республики до улицы 50 лет Октября. Ограничение начнет действовать с 15 декабря.
"Афиша Тюмень" проводит фотобатл для конкурсанток "Мисс Тюмень-2017"
Фотобатл для участниц конкурса "Мисс Тюмень 2017" проводит сообщество в контакте "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с организаторами конкурса красоты.
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