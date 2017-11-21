"Афиша Тюмень" проводит фотобатл для конкурсанток "Мисс Тюмень-2017"

Фотобатл для участниц конкурса "Мисс Тюмень 2017" проводит сообщество в контакте "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с организаторами конкурса красоты.

Задача участниц - сделать тематические фото и рассказать о том, как и где можно культурно отдохнуть в Тюмени.

Лучших определят по лайкам. Победительницей будет признана та, чья фотография наберет наибольшее их количество, еще две девушки получат специальные призы. Голосование продлится до 30 ноября.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" приглашает всех своих подписчиков принять участие в голосовании. Вы можете не только помочь конкурсанткам выиграть приз, но и узнаете, где можно с пользой провести время в городе.

Финал конкурса "Мисс Тюмень 2017" состоится 7 декабря в 19:00 в КТЗ "Золотые ворота Сибири". 27 красавиц выйдут на сцену за титулом "Мисс Тюмень", чтобы побороться за возможность отправиться за главной короной на всероссийский конкурс в Москву.