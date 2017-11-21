Проекты по приобщению к чтению незрячих представят в Тюмени

Заключительная часть регионального фестиваля "Книга в радость" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 30 ноября.

Фестиваль проводит Тюменская областная специальная библиотека для слепых. Организаторы нацелены на поиск новых идей по приобщению людей с инвалидностью к книгам и чтению.

В программе фестиваля "Книга в радость" презентация лучших работ по продвижению книги и чтения к особому читателю, мастер-класс по тактильному чтению, демонстрация этапов создания рукодельной книжки-игрушки для незрячих детей и чтение стихов на русском жестовом языке.

Как рассказали в ТОНБ, на фестиваль поступили заявки от библиотек юга Тюменской области и Югры, специальных учебных учреждений тюменской организации ВОС и общественных движений.