На участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта

14:40 21 ноября 2017
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В Тюмени транспорту будет запрещено останавливаться вдоль проезжей части на отрезке улицы Максима Горького — от улицы Республики до улицы 50 лет Октября. Ограничение начнет действовать с 15 декабря.

Как пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и увеличения пропускной способности на этом участке.

Теги: водители , дорожное движение , запреты
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