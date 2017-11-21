На участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта

В Тюмени транспорту будет запрещено останавливаться вдоль проезжей части на отрезке улицы Максима Горького — от улицы Республики до улицы 50 лет Октября. Ограничение начнет действовать с 15 декабря.

Как пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и увеличения пропускной способности на этом участке.