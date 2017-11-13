Тюмень за день: 13 ноября

Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу для тюменцев

Грандиозное шоу "Я" Филиппа Киркорова состоится в Тюменской филармонии 17 ноября. Представление уже увидели более ста городов России и зарубежных стран.

Погода в Тюмени: зима наступает

На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, тюменцы в полной мере ощутят приближение зимы. В ближайшие дни ожидаются снегопады и легкий морозец.

Театр наций представит тюменцам "Метод Гренхольма"

Артисты государственного театра наций сыграют спектакль "Метод Гренхольма" на сцене Тюменской филармонии 26 ноября в 19:00 в рамках совместной программы с СИБУРом.

В Тюменской области выросли объемы выдачи кредитов населению

За январь–сентябрь 2017 года объем кредитов, выданных физическим лицам в Тюменском регионе (с учетом ХМАО и ЯНАО), составил 260 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также возросли объемы выдачи ипотечных кредитов: с начала текущего года заемщикам Тюменской области предоставлено свыше 30 тыс. жилищных и ипотечных жилищных кредитов на сумму более 63 млрд рублей. Прирост по показателю составил 23%.

Тюменец Алим Балкаров стал третьим на первенстве Европы по дзюдо

Представитель центра "Тюмень-дзюдо" Алим Балкаров завоевал бронзовую медаль первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Состязания прошли в Подгорице (Черногория) с 10 по 12 ноября.

Институт дистанционного образования ТюмГУ принимает абитуриентов до конца ноября

Набор абитуриентов на обучение по пяти направлениям в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета продлится до 30 ноября. Документы принимаются на обучение с использованием дистанционных технологий по следующим направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Экономика", "Юриспруденция" (для лиц, поступающих на основании высшего образования).