Институт дистанционного образования ТюмГУ принимает абитуриентов до конца ноября

15:15 13 ноября 2017
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rkcgmy.ru

В Тюменском госуниверситете продолжается набор абитуриентов на обучение с применением дистанционных технологий.

Набор абитуриентов на обучение по пяти направлениям в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета продлится до 30 ноября.

Документы принимаются на обучение с использованием дистанционных технологий по следующим направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Экономика", "Юриспруденция" (для лиц, поступающих на основании высшего образования).

Обучение в Институте дистанционного образования ведется заочно, при этом процесс обучения происходит в удаленном режиме посредством компьютера и телекоммуникационных технологий.  Студент сам может планировать траектории своего обучения, учиться в удобном для себя темпе, иметь гибкий график сессий и совмещать учебу с работой. Результатом дистанционного обучения станет полновесный университетский диплом установленного образца о высшем образовании.

Стоимость обучения опубликована на официальном сайте Института дистанционного образования. По вопросам приема обращаться по телефону: 8-800-200-77-11 (бесплатно по России). Также можно оставить заявку на обратный звонок на сайте абитуриента Института дистанционного образования или задать вопрос в группе "ВКонтакте".

Теги: абитуриенты , образование , ТюмГУ , приемная кампания
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