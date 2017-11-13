Погода в Тюмени: зима наступает

На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, тюменцы в полной мере ощутят приближение зимы. В ближайшие дни ожидаются снегопады и легкий морозец.

Сегодня, 13 ноября, температура воздуха днем составит около 6 градусов ниже нуля, осадков пока не предвидится. Во вторник будет пасмурно, пройдет небольшой снег, на градуснике – до минус 7 градусов.

В среду на пару градусов потеплеет, ближе к вечеру вновь выпадет снег. Особенно снежным на этой неделе ожидается четверг, температура воздуха днем составит около 3 градусов ниже нуля.

К концу недели похолодает. В пятницу днем синоптики прогнозируют минус 6–8 градусов, ночью – до минус 13. В выходные температурный фон существенно не изменится, также пройдет снег.