Тюменец Алим Балкаров стал третьим на первенстве Европы по дзюдо

Представитель центра "Тюмень-дзюдо" Алим Балкаров завоевал бронзовую медаль первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Состязания прошли в Подгорице (Черногория) с 10 по 12 ноября.

Подопечный тренера Виктора Иващенко выступил в весовой категории до 66 кг, представленной 23 дзюдоистами. На пути к медали Алим провел пять встреч, в четырех из которых одержал уверенные победы над спортсменами из Турции, Сербии, Голландии и Молдавии.

Как рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо", Алим входит в основной состав национальной сборной и является победителем и бронзовым призером первенств России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

На первенстве Европы спортсмены российской сборной завоевали двенадцать медалей: по четыре золотых, серебряных и бронзовых. Всего за награды первенства боролись около 300 дзюдоистов из 40 стран.