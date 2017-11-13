В Тюменской области выросли объемы выдачи кредитов населению

отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

За январь–сентябрь 2017 года объем кредитов, выданных физическим лицам в Тюменском регионе (с учетом ХМАО и ЯНАО), составил 260 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также возросли объемы выдачи ипотечных кредитов: с начала текущего года заемщикам Тюменской области предоставлено свыше 30 тыс. жилищных и ипотечных жилищных кредитов на сумму более 63 млрд рублей. Прирост по показателю составил 23%.

Оживлению на рынке розничного кредитования способствовал позитивный тренд на снижение средневзвешенных процентных ставок, который наблюдается с начала 2017 года, отмечают в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

В сентябре 2017 года средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам физическим лицам снизились на 2,7 процентных пункта и составили 14,6% годовых, по долгосрочным — на 3 п.п. до 12,4%. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1,8 процентных пункта и составила 11,1%.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России отмечено уменьшение стоимости кредитов, предоставленных юридическим лицам. Так за прошедший год средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам предприятиям и организациям нефинансового сектора снизились на 2,3 процентных пункта и составили 11,6% годовых, по долгосрочным — на 4,2 п.п. до 8,9%. Тем не менее, несмотря на значительное снижение ставок, объемы выданных кредитов юридическим лицам уменьшились на 10%.

Совокупный кредитный портфель на 1 октября 2017 года превышает 1,7 трлн рублей, в том числе по корпоративным клиентам составляет 1138 млрд рублей, по розничным — 583 млрд рублей.

Уровень кредитного риска в регионе умеренный. Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц составила 2,5% (в целом по России – 6,9%), по кредитам физических лиц – 5,6% (в целом по России – 7,5%), по жилищным и ипотечным кредитам – менее 1% (в целом по России – 1,6%).

Сейчас банковский сектор Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО по состоянию на 1 октября 2017 года представлен 7 региональными кредитными организациями с 3 филиалами на территории области и 7 — за ее пределами, 20 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов. Кроме того, на территории области работают 940 внутренних структурных подразделений региональных и инорегиональных банков.