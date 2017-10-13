Тюменцев призвали выйти из сумрака

16:45 13 октября 2017
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В Тюмени светящейся надписью "Выйди из сумрака, засветись!" озарили активисты вечерние улицы. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, так родители школьников призвали горожан к использованию световозвращающих элементов на одежде.

"С наступлением осени, когда длина светового дня уменьшается постоянно, быть заметными в темноте для водителей становится особо актуальным для пешеходов, берегущих свои жизни, — подчеркнули там. — Мы советуем детям избегать неосвещенные участки дорог и размещать на одежде световозвращающие элементы".

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Теги: ГИБДД , пешеходы , безопасность
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