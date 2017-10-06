Погода в Тюмени: в выходные потеплеет до плюс 8

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие выходные в Тюмени немного потеплеет. Сегодня, 6 октября, столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, день будет ясным, без осадков.

В субботу максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье – до плюс 7, на протяжении всего дня возможен дождь.

В начале следующей недели температура продолжит расти – до плюс 11, но дни будут дождливыми.