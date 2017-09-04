В Тюмень пришло похолодание

Столбик термометра на этой неделе в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, едва ли поднимется выше 15 градусов. В город пришли дожди и похолодание.
Сегодня, 4 сентября, температура воздуха днем составит около 13 градусов выше нуля, пройдет дождь. Во вторник погода не изменится.
В среду и четверг осадков не ожидается, дни пройдут при температуре до 15 градусов тепла. Конец недели будет дождливым. Максимальная температура воздуха в пятницу и субботу составит плюс 14 градусов, в воскресенье – до плюс 11.
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