В Тюмени возможны серьезные пробки: до конца рабочего дня на нескольких центральных перекрестках выключат светофоры

На улице Челюскинцев при пересечении с улицами Хохрякова, Республики, Советская и Володарского сегодня, 4 августа, с 14:00 до 17:00 перестанут работать светофоры.

С 13:00 до 17:00 отключены светофоры на пересечении улиц Республики–Парфенова и пешеходный – на улице Республики у ДК "Строитель". На перекрестке Комсомольская–Орджоникидзе светофорные объекты не действует с утра. Причина отключений – работы на сетях электроснабжения.

В МКУ "Тюменьгортранс" пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

На момент публикации материала, Яндекс.Пробки оценивает затруднение в автодвижении в Тюмени в 5 баллов, в центре самая сложная ситуция на улице Профсоюзной - из-за ремонта дороги скорость движения на данном участке не превышает 3 км/час.