Тюменцы могут отслеживать сигналы городских светофоров онлайн

Онлайн-карта "Зеленый поток" доступна для жителей и гостей Тюмени на сайте "Тюменского транспорта". На ней можно следить за сигналами светофоров, найти действующие камеры фотовидеофиксации и автобусные остановки.

Все расчеты по длительности горения красных, желтых и зеленых сигналов светофора выполняются с учетом обеспечения безопасности дорожного движения и максимальной пропускной способности, а также проходят проверку в компьютерных программах по моделированию транспортных и пешеходных потоков. Так, для пешеходов длительность разрешающего сигнала определяется по специальной формуле, которая зависит от ширины перехода, скорости движения человека.

Специалисты гортранспорта заинтересованы в организации так называемых "зеленых волн". Однако это не всегда возможно реализовать на 100% в связи со значительными различиями геометрических параметров, интенсивности и состава автопотока. Кроме того, для организации зеленой волны светофоры должны находиться на расстоянии не более 800 м друг от друга. Сами же водители должны передвигаться со средней скоростью потока, разрешенной ПДД.

Согласно федеральным методическим рекомендациям дополнительные зеленые стрелки должны устанавливаться на светофоре в случаях, когда интенсивность движения потоков на боковых линиях перекрестка превышает 120 автомобилей в час. Обязательным условием для появления зеленой стрелки также является наличие двух и более полос движения для данного направления.

Иногда на светофорных объектах перестает работать табло обратного отсчета времени. Его отключение может быть связано с тем, что светофор начал работать в режиме адаптивного управления. Это позволяет в зависимости от интенсивности и плотности движения рассчитать время, необходимое для проезда автопотоку с каждой стороны. Также отключение табло происходит при управлении светофорами в ручном режиме при внештатных ситуациях: ДТП, дорожных работах и других, пишет "Тюменская область сегодня".