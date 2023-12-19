На перекрестке улиц Ленина – Перекопская три дня будут выключать на день светофоры

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Отключения светофорных объектов на перекрестке улиц Ленина – Перекопская запланированы на 20, 21 и 22 декабря с 10:00 до 18:00. Они обусловлены производством работ по переустройству светофорного оборудования.

В связи с отключением на данном участке обещают организовать регулирование. Участников дорожного движения просят смотреть на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.