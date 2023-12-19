На перекрестке улиц Ленина – Перекопская три дня будут выключать на день светофоры

17:15 19 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/tmndom

Отключения светофорных объектов на перекрестке улиц Ленина – Перекопская запланированы на 20, 21 и 22 декабря с 10:00 до 18:00. Они обусловлены производством работ по переустройству светофорного оборудования. 

В связи с отключением на данном участке обещают организовать регулирование. Участников дорожного движения просят смотреть на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Теги: светофоры
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023