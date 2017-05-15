Ненастная погода сохранится в Тюмени на неделю

09:00 15 мая 2017
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ugranow.ru

Предстоящая неделя в Тюмени будет прохладной и дождливой, обещают виртуальные синоптики. Сегодня, 15 мая, максимальная температура воздуха составит 12 градусов, после обеда ожидается дождь.

Вторник будет пасмурным и холодным – всего до плюс 9 градусов в течение дня, но осадков не ожидается. В среду пройдет дождь, температура воздуха составит около 11 градусов тепла. В четверг – до 12 градусов выше нуля, без осадков.

В пятницу, 19 мая, потеплеет до плюс 15 градусов, прольется дождь. В выходные столбик термометра покажет максимум 13 градусов, пройдут обильные осадки, возможна гроза.

Теги: прогноз погоды
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