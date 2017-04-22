Тюмень за день: 21 апреля

Фото Сергея Бушуева

Анна Семенович вдохновит тюменцев на трудовые подвиги

29 апреля экомобиль с агитбригадой, звездой которого станет всем известная Анна Семенович, будет колесить по Тюмени в поисках самых дружных, активных и трудолюбивых участников общегородского субботника.

В Тюменской области вводится противопожарный режим

В Тюменской области особый режим, ограничивающий посещение лесов, начнется с 28 апреля. Об этом накануне сообщил глава региона Владимир Якушев на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Автоинспекторы проверят тюменских водителей на трезвость

Очередную сплошную проверку на трезвость проведут сегодня вечером в центре Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД области. Участие в ней примут также генерал-майор полиции Юрий Алтынов и представители общественности.

Крестный ход в центре Тюмени ограничит движение транспорта

Крестный ход пройдет в Тюмени 23 апреля с 11 до 12 часов в христианский праздник Фомино воскресенье (Антипасха). Шествие проследует по маршруту: ул. Семакова – ул. Ленина – ул. Челюскинцев – ул. Володарского – ул. Семакова.

Тюменцам раздадут георгиевские ленточки

Перед Днем Победы в Тюмени волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки в нескольких точках.