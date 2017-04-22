Тюменцам раздадут георгиевские ленточки

Перед Днем Победы в Тюмени волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки в нескольких точках.

30 апреля взять символические ленты можно будет на площади Памяти и в ТРЦ "Гудвин". 7 мая их раздадут на набережной Туры и в ТЦ "Галерея "Вояж". Время — с 13.00 до 16.00.

Стартует акция 24 апреля в школе №72. Вместе с ленточками школьникам выдадут листовки с информацией о том, как правильно носить праздничный символ.

Волонтеры намерены раздать более 15 тысяч ленточек.