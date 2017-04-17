Погода в Тюмени на этой неделе будет переменчивой

На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидаются дожди и температурные скачки.

Сегодня, 17 апреля, максимальная температура воздуха составит 8 градусов тепла, день пройдет без осадков. Во вторник синоптики обещают до плюс 13 градусов и дождь.

В среду и четверг похолодает — всего до плюс 6 градусов днем, а ночью температура опустится до 4 градусов ниже нуля.

В пятницу резко потеплеет, столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов, прольются дожди. Такая же погода сохранится в субботу. В воскресенье, по предварительному прогнозу, температура вновь спадет — до 8 градусов тепла в дневное время, возможен дождь.