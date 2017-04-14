После пасхальной службы тюменцев развезут автобусы

В Тюмени 16 апреля прихожане Знаменского кафедрального собора после пасхальной службы смогут попасть домой на автобусе. Развозку будут выполнять четыре автобуса вместимостью до 100 пассажиров.

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