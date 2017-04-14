После пасхальной службы тюменцев развезут автобусы

09:15 14 апреля 2017
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В Тюмени 16 апреля прихожане Знаменского кафедрального собора после пасхальной службы смогут попасть домой на автобусе. Развозку будут выполнять четыре автобуса вместимостью до 100 пассажиров. 

Направления спецрейсов:

 — Знаменский кафедральный собор — I, II Заречный мкр — ул. Ватутина — ул. Профсоюзная — ул. 50 лет Октября — ул. Одесская — ул. Энтузиастов;

— Знаменский кафедральный собор — ул. Мельникайте — гипермаркет "Южный" — Южный мкр — Червишевский тракт — Московский тракт;

— Знаменский кафедральный собор — ул. Республики — ул. Пермякова — ул. Широтная — ул. Федорова — ул. 30 лет Победы — I, II, III мкр – Восточный мкр — Кросно — Рабочий поселок";

— Знаменский кафедральный собор — ул. М. Тореза — Червишевский тракт — ул. Пархоменко — ул. Интернациональная — а/п Плеханово — ул. Ямская — Дом обороны.

Проезд будет бесплатным.

Теги: Пасха , автобус
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