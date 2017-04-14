После пасхальной службы тюменцев развезут автобусы

В Тюмени 16 апреля прихожане Знаменского кафедрального собора после пасхальной службы смогут попасть домой на автобусе. Развозку будут выполнять четыре автобуса вместимостью до 100 пассажиров.
Направления спецрейсов:
— Знаменский кафедральный собор — I, II Заречный мкр — ул. Ватутина — ул. Профсоюзная — ул. 50 лет Октября — ул. Одесская — ул. Энтузиастов;
— Знаменский кафедральный собор — ул. Мельникайте — гипермаркет "Южный" — Южный мкр — Червишевский тракт — Московский тракт;
— Знаменский кафедральный собор — ул. Республики — ул. Пермякова — ул. Широтная — ул. Федорова — ул. 30 лет Победы — I, II, III мкр – Восточный мкр — Кросно — Рабочий поселок";
— Знаменский кафедральный собор — ул. М. Тореза — Червишевский тракт — ул. Пархоменко — ул. Интернациональная — а/п Плеханово — ул. Ямская — Дом обороны.
Проезд будет бесплатным.
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