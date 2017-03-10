О безопасности дорожного движения викуловчанам напомнят торты

В Викуловском районе на прилавках магазинов появились кондитерские изделия с изображением дорожных знаков. Выпустить торты и пирожные с такой символикой местным кондитерам предложили сотрудники районной автоинспекции.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, особой популярностью у покупателей пользуются торты "Въезд запрещен" и "Неровная дорога" и пирожное "Светофор".

"Такие напоминания о правилах дорожной безопасности пойдут на пользу юным пешеходам-сладкоежкам и другим участникам дорожного движения", — отмечают инспекторы.