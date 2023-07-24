Жителю Ямала в Тюмени вписали 30 тыс рублей штрафа за то, что усадил ребенка за руль

Инспектора полка ДПС ГИБДД в поселке Винзили Тюменского района остановили "Лэнд Ровер", вела который 11-летняя девочка, ее 39-лений папа, житель ЯНАО, сидел рядом на переднем пассажирском сиденье, сообщил ГИБДД ТО.

На отца ребенка составлен административный материал за передачу управления транспортом лица, не имеющему пава управления. Выписан штраф 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция призывает родителей не нарушать закон, доверяя управления транспорта своим детям.