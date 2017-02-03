В Тюмени продолжится похолодание

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни продолжит снижаться. По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня, 3 февраля, ожидается около 15 градусов мороза и небольшой снег.
В субботу и воскресенье в светлое время суток столбики термометров покажут до минус 17 градусов, существенных осадков не ожидается.
Тенденция к похолоданию сохранится в начале следующей недели. В понедельник и вторник синоптики обещают 18-20 градусов мороза, небольшой снег.
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