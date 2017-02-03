Тюмень за день: 2 февраля

На улице Мориса Тореза изменится схема движения

В Тюмени под пешеходную фазу наладят светофоры на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики. Как сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры, для этого будет запрещено движение транспорта в прямом направлении на улицу Станкостроителей и разрешен поворот налево с двух полос с улицы Мориса Тореза на улицу Республики.

Новый институт в Тюмени докажет, что в России может быть не хуже, чем в Америке

Прошел всего лишь год с момента появления в ТюмГУ кафедры криософии - и вот уже ученый совет вуза принял решение создать на ее базе Институт криологии и криософии.

Начальник тюменской полиции встретится с горожанами

Обсуждать вопросы правопорядка и общественной безопасности с начальником управления МВД по Тюмени Петром Вагиным горожане будут в эту пятницу, 3 февраля. Встреча пройдет в конференц-центре отеля "Восток". После нее вместе с руководителем управы Ленинского административного округа Романом Воллертом он проведет прием граждан.

Тонкости профессии журналиста: тюменские школьники встретились с телеведущей Марией Ситтель

Встреча тюменских старшеклассников с телеведущей канала "Россия 1" Марией Ситтель состоялась в Тюменском технопарке в рамках образовательного проекта Московского Института Телевидения и Радиовещания "Останкино".

Тюменцы должны за воду 500 миллионов рублей

Ежемесячно "Тюмень Водоканал" обращается за вынесением судебных приказов для 4 тысяч задолжавших за услуги холодного водоснабжения и водоотведения горожан. О новых методах работы с должниками на прошедшей накануне пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Мугаммир Галиуллин.

Тюменские теннисисты готовятся к чемпионату города

Чемпионат и первенство города по настольному теннису стартует в Тюмени 4 февраля. За победу будут бороться более ста спортсменов. Сред них – воспитанники отделений настольного тенниса детско-юношеских спортивных школ города, а также непрофессиональные спортсмены.