На улице Мориса Тореза изменится схема движения

В Тюмени под пешеходную фазу наладят светофоры на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики.
Как сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры, для этого будет запрещено движение транспорта в прямом направлении на улицу Станкостроителей и разрешен поворот налево с двух полос с улицы Мориса Тореза на улицу Республики. Такое решение приняли на территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального округа Тюмени.
Новая схема движения начнет действовать в феврале.
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