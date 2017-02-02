На улице Мориса Тореза изменится схема движения

09:00 02 февраля 2017
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В Тюмени под пешеходную фазу наладят светофоры на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики.

Как сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры, для этого будет запрещено движение транспорта в прямом направлении на улицу Станкостроителей и разрешен поворот налево с двух полос с улицы Мориса Тореза на улицу Республики. Такое решение приняли на территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального округа Тюмени.

Новая схема движения начнет действовать в феврале.

Теги: дорожное движение , пешеходы , транспорт
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