Тюменцы должны за воду 500 миллионов рублей

Ежемесячно "Тюмень Водоканал" обращается за вынесением судебных приказов для 4 тысяч задолжавших за услуги холодного водоснабжения и водоотведения горожан. О новых методах работы с должниками на прошедшей накануне пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Мугаммир Галиуллин.

"От своевременной оплаты услуг напрямую зависит в том числе и бесперебойность их предоставления, ведь это те средства, которые направляются на капитальный и текущий ремонт сетей и сооружений, приобретение необходимых материалов и оборудования, всего того, что необходимо для качественного оказания услуг. При этом на сегодняшний день долг тюменцев за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составляет около 500 миллионов рублей, при этом половина этих средств — долги УК и ТСЖ, другая часть — жителей, рассчитывающихся напрямую с водоканалом", — рассказал Галиуллин.

В прошлом году после поправок в ГПК РФ процедура взыскания долгов с потребителей упростилась. Теперь коммунальщики делают это не через исковые заявления, для которых надо собрать большой пакет документов, а на основании судебных приказов. Документы, направляемые для выдачи судебного приказа, формирует специальная программа, которая автоматически отбирает потребителей, имеющих долг более трех месяцев. Судебный приказ потребитель вправе обжаловать в течение 10 дней, если не согласен с вынесенным решением. Как отмечают специалисты, спорные ситуации возникают редко и связаны с тем, что сам потребитель вовремя не уведомил расчетно-информационный центр об изменении состава семьи или не закрыл лицевой счет.

"Полученные судебные приказы мы передаем в банки, они в свою очередь проверяют наличие счетов. Если у должника есть счета и средства на них, то они списываются в рамках исполнения судебного приказа, если средств не хватает, то счета блокируются до поступления на них необходимых средств, но как показывает практика, у большей части должников есть средства на счетах, поэтому непонятно, что мешает им своевременно производить оплату потребленных ресурсов. При этом стоит отметить, что должник будет обязан оплатить еще судебные расходы", — рассказал директор "Тюмень Водоканал".

Проблемы возникают у тех, кто погасил долг по истечению трех месяцев, когда уже был получен судебный приказ. Для таких случаев предусмотрена проверка состояния лицевых счетов и возврат денег. На сайте тюменского водоканала есть образец заявления на возврат денежных средств. В заявлении надо описать ситуацию, указать свои контактные данные и направить на электронную почту 540930@rosvodokanal.ru. Заполнить заявление можно и лично по адресу: 30 Лет Победы, 31, кабинет 201.

"После рассмотрения заявления потребителю будут возвращены денежные средства, если указанные в письма обстоятельства подтвердятся, либо дан мотивированный отказ в возврате", — пояснил Мугаммир Галиуллин.

Благодаря новому подходу в 2016 году специалисты водоканала получили порядка 33 тысяч судебных приказов на должников на общую сумму более 111 миллионов рублей, из них получилось взыскать около 87 миллионов, сообщают в пресс-службе "Тюмень Водоканал".