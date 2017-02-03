Тонкости профессии журналиста: тюменские школьники встретились с телеведущей Марией Ситтель

Фото: mitrotv

Встреча тюменских старшеклассников с телеведущей канала "Россия 1" Марией Ситтель состоялась в Тюменском технопарке в рамках образовательного проекта Московского Института Телевидения и Радиовещания "Останкино". Всероссийский Творческий Медиамарафон "Останкино" проходит в Тюмени уже второй раз, и ребята из разных школ с удовольствием приходят в большом количестве на творческие встречи.

Желающих посетить встречу с известной телеведущей было так много, что ребята занимали ступеньки, а организаторы были вынуждены принести стулья. С первых секунд атмосфера стала лёгкой и непринужденной. Известная телеведущая начала рассказывать о том, как она связала свою жизнь с этой увлекательной профессией: "Если бы мне сказали, что я буду работать на телевидении, буду дважды, трижды кавалером, я бы никогда не поверила. Никогда!".

Беседа с Марией Ситтель проходила в формате вопрос-ответ: ребята выстраивались в две очереди и задавали интересующие их вопросы. В конце мероприятия телеведущая выбрала три самых интересных вопроса и подарила их обладателям фирменные свитшоты с символикой вуза. Тюменские школьники узнавали о забавных историях, которые происходили во время съёмок, о том, как устроено телевидение изнутри, и также о том, как добиться успеха в нелегкой профессии. Главное, по словам Марии Ситтель, - стоять на своём, быть "почемучкой" и не слушать тех, кто говорит, что вы ничего не добьётесь. Также на встрече было сказано, что телеведущие - это профессия не из лёгких, как многие думают. Ведущие готовятся к эфиру с самого утра, могут свободно говорить без подсказок. Профессия тележурналиста требует сосредоточенности, большой ответственности, главное - желание постоянно узнавать что-то новое и развиваться.

"Я желаю вам трудолюбия и усердия. Ничто не свалится с неба просто так. Когда я пришла на канал ГТРК в Москву, меня уже приглашали на многие каналы, и я думала, что сейчас буду покорять столицу. Когда я неделю спустя после первого эфира стояла в аппаратной и смотрела, как работают профессионалы, меня не то, что оторопь взяла, я не смогла произнести ни слова. Я в лицо не знала весь иконостас правительства РФ, не разбиралась в геополитике. После этого случая каждый день брала газеты, вырезала, клеила, складывала. Я думала, что схожу с ума, но так делаю до сих пор".

"Мне очень понравилась встреча, Мария очень живая и общительная. Я взяла на заметку много полезных и нужных вещей. Нисколько не пожалела о том, что пришла сюда, ведь общение с таким человеком - одно удовольствие", - прокомментировала ученица 11 класса 49 гимназии Валерия Подкорытова.

По окончании мастер-класса организаторы Медиамарафона "Останкино" разыграли среди участников встречи грант Почетного ректора Г.А. Боровика на бесплатное обучение в вузе на любом факультете. Счастливой обладательницей гранта в Тюмени стала восьмиклассница Ирина Бояркина.

1 /6

Ксения Хохряева