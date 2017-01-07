Юных жителей Заводоуковска научат делать рождественские открытки

Художественная мастерская "Рождественская открытка" откроется сегодня в Заводоуковской детской школе искусств. Преподаватели научат детей и взрослых мастерить своими руками оригинальные и актуальные подарки - рождественские открытки.

В воскресенье, 8 января, в 14 часов, любителей чтения ждут в Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина, где состоится первое в новом году заседание творческого объединения "Литмотивы", посвященное празднику Рождества Христова.

Яркие эмоции и праздничное настроение в рождественские дни подарят землякам и специалисты сельских учреждений культуры. Так, 7 января в Доме культуры деревни Дронова состоится арт-встреча "Рождественские звёзды" с участием персонажей произведения Н. Гоголя "Ночь перед Рождеством", сообщили в областном департаменте культуры.