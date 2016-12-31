Тюменцев научат делать елочные игрушки и сладости

15:44 31 декабря 2016
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obzor.westsib.ru
| Фото: obzor.westsib.ru

Мастер-классы будут проходить в Центре прикладного творчества и ремесел (ул. Орджоникидзе, 47) до 29 декабря. Запись и дополнительная информация по телефонам: 46-45-83, пишет "Мегатюмень".

Также желающих ждут в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) на семейное новогоднее торжество "Новый год на старый лад!". Гостям раскроют секреты изготовления елочных украшений, научат делать вкуснейшие конфеты, продемонстрируют чудо-аппарат – фильмоскоп. На память о вечере тюменцам будет предложено заполнить старинные новогодние открытки пером и чернилами. Телефон: 46-13-10.

Теги: музей , досуг
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